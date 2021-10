Razzismo verso Koulibaly, il Milan in sostegno del difensore azzurro

Kalidou Koulibaly vittima di razzismo in Fiorentina-Napoli. Il Milan con un post sui propri canali social ha manifestato sostegno al difensore

Ricondividendo, infatti, quando postato da Koulibaly sui social, il Milan ha sottolineato: "Non ci deve essere spazio per il razzismo. Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione". Nella speranza che, finalmente, qualcosa possa cambiare in questa società malata e spesso fuori da ogni logica.