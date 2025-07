Ursino sul mercato: “Le altre si rafforzeranno, soprattutto Milan, Roma e…”

Il calciomercato di Serie A continua a tenere banco, con le big italiane impegnate a rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Per analizzare le mosse delle grandi squadre, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha interpellato Giuseppe Ursino , storico ex direttore sportivo del Crotone. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Il mercato non è ancora entrato nel vivo. A parte il Napoli le altre stanno facendo poco. Ma sono convinto che le altre si rafforzeranno, soprattutto Milan, Roma, Juventus e Inter. E mi aspetto ancora il Napoli protagonista. Juric è il sostituto ideale per l’Atalanta. Ivan è un allenatore bravo. Fare ciò che ha fatto Gasperini è difficile, ma farà un campionato importante. Per lui parleranno i risultati. È stato accolto bene. È uno dei migliori allenatori in Italia. Con Lucca, il Napoli ha fatto la mossa giusta. Direttore e allenatore sono molto preparati. All’Atalanta serve un attaccante, il sostituto di Retegui. Partisse anche Lookman servirebbero due attaccanti, ma possono spendere e individueranno i calciatori giusti”.