Calciomercato Milan – Maldini e Massara su un bomber di prima qualità

Nonostante la sessione estiva di calciomercato abbia chiuso i battenti appena un mese fa, il Milan pensa già a come poter rinforzare l'organico del tecnico Stefano Pioli per poter puntare, senza indugi, all'obiettivo stagionale: lo Scudetto. In particolare, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Diavolo, stanno pensando a come poter intervenire nel reparto d'attacco, soprattutto nel ruolo di centravanti.