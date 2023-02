Milan sui social – Ibrahimovic in campo insieme al gruppo (FOTO)

Come anticipato dalla nostra redazione, oggi Zlatan Ibrahimovic ha svolto parte dell'allenamento insieme al resto del gruppo. Una bella notizia per Pioli e tifosi rossoneri, i quali non vedono l'ora di accogliere a braccia aperte l'attaccante svedese, fermo per infortunio dallo scorso maggio. Chiaramente non è ancora pronto per giocare una partita, ma già vederlo svolgere del lavoro insieme ai compagni di squadra è un segnale molto positivo. Il tutto è testimoniato dalle foto pubblicate dal club sui propri canali social. "Più affamato che mai", le parole pubblicate dal Milan insieme alle foto che ritraggono Ibrahimovic durante la seduta mattutina. Calciomercato, Milan beffato: ecco dove andrà Aouar.