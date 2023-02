Calciomercato – Milan beffato: Aouar ad un passo dal Betis | News

Il mercato invernale si è concluso pochi giorni fa, ma non mancano le notizie in vista della prossima finestra di sessioni. E per quanto riguarda il Milan, non arrivano grandissime notizie. Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile trasferimento in estate, a parametro zero, alla corte di Pioli di Houssem Aouar, centrocampista francese in forza al Lione. In realtà, le cose nono starebbero esattamente così.