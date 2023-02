Milan, si va verso il 4-3-3: ecco chi giocherà a centrocampo contro l’Inter

Domenica sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite dell'Inter a 'San Siro'. Sarà una partita molto importante per i rossoneri, i quali sono reduci da alcune disastrose prestazioni. La squadra di Pioli, infatti, non solo non ha giocato più come sa fare, ma non vince dal mese scorso contro la Salernitana. Urge, dunque, una svolta per stare al passo delle squadre che lottano per un posto in Champions e proprio per questo motivo l'allenatore del Milan potrebbe adottare nuove soluzioni tattiche in vista del derby.