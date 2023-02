Milan, in 8 potrebbero salutare a fine stagione: il punto sul mercato in uscita

Otto calciatori potrebbero salutare il Milan al termine di questa stagione: il punto sul mercato in uscita dei rossoneri

Enrico Ianuario

Il mercato invernale si è appena concluso, ma non è mai troppo presto per pensare alla finestra estiva. Anche perché, specialmente per quanto riguarda i rossoneri, la prossima sessione di trasferimenti sarà molto importante. Potrebbero essere ben otto i calciatori che potrebbero dire addio al Milan a giugno, con il club che, inevitabilmente, dovrà provvedere a prendere dei sostituti all'altezza, se non ancora più forti. Facciamo il punto della situazione.

Milan, otto calciatori con la valigia in mano? — I calciatori che potrebbero lasciare il Milan sono Vranckx, Bakayoko, Dest, Brahim Diaz, Giroud, Tatarusanu, Mirante e Ibrahimovic. Tra questi, l'unico che potrebbe rimanere ancora in rossonero è l'attaccante francese, con il quale è previsto un incontro per discutere del rinnovo del contratto. Tutti gli altri, invece, sono destinati a dire addio o quasi. Ma andiamo con ordine. Vranckx, Bakayoko, Dest e Brahim Diaz non sono calciatori di proprietà del club di via Aldo Rossi, con i riscatti che, ad oggi, sembrano molto lontani. Il Milan per riscattare il centrocampista di proprietà del Wolfsburg, dovrà sborsare circa 10 milioni di euro. Cifra che, in questo momento, il Diavolo non sembrerebbe disposto a sborsare considerato lo scarso minutaggio concesso da Pioli al giocatore in questa stagione.

Per quanto riguarda Bakayoko, il francese dirà addio sicuramente al Milan al termine della stagione. Appare difficile anche il riscatto di Dest. Il Barcellona chiede 20 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, ma lo statunitense, in realtà, non sembrerebbe aver convinto la dirigenza. Cifra più o meno simile concordata con il Real Madrid, due estati fa, per l'acquisto a titolo definitivo di Brahim Diaz. Nonostante il numero 10 rossonero goda della stima di Pioli, non è scontato che il Milan possa acquistarlo definitivamente a quel prezzo. Magari con uno sconticino l'affare potrebbe andare in porto in maniera più agevole.

Diranno sicuramente addio al termine della stagione Tatarusanu e Mirante, due portieri finiti nel mirino dei tifosi rossoneri in quanto poco utili alla causa. Anzi, il Milan in realtà ha già trovato i loro sostituti. Si tratta di Devis Vasquez, portiere arrivato ad inizio gennaio, che probabilmente ricoprirà il ruolo di terzo portiere. L'altro, invece, è Marco Sportiello, il quale arriverà a parametro zero dopo aver militato per diverse stagioni all'Atalanta e diventerà il vice Maignan.

E su Ibrahimovic? Beh, ad oggi è facile dire che lo svedese lasci il calcio al termine di questa stagione. Una stagione, la sua, che sta per iniziare adesso considerato che è fermo ai box per l'infortunio al ginocchio dallo scorso maggio. Ibrahimovic, in questo momento, probabilmente non starà pensando a cosa fare al termine della stagione ma di rientrare e di essere una risorsa per Pioli in questo finale di campionato. Considerata la sua età, sarebbe facile smettere. Ma con Zlatan, si sa, nulla è scontato.