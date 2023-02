Rinnovo Giroud, l’ufficialità del Milan la prossima settimana?

Il Milan lavora per i rinnovi, se quello per Rafael Leao sembrerebbe ancora lontano e in divenire, quello di Giroud potrebbe arrivare presto

Emiliano Guadagnoli

Il Milan potrebbe lavorare in vista delle prossime stagioni: sia sul calciomercato, dal quale potrebbero arrivare nuovi giocatori in estate, sia sul piano dei rinnovi. Se quello per Rafael Leao sembrerebbe ancora lontano e in divenire, quello di Olivier Giroud potrebbe arrivare presto. Ecco le ultime novità.

Milan, prossimo il rinnovo di Olivier Giroud — Secondo quanto riferisce Sky, all'inizio della prossima settimana ci potrebbe essere l'ufficialità del rinnovo di Olivier Giroud, il cui attuale contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: il centravanti francese, che è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato nella scorsa stagione dal Diavolo, dovrebbe firmare un prolungamento per un'altra stagione. Il probabile rinnovo del bomber francese potrebbe essere molto importante per il Milan. Il Diavolo, al momento, può affidarsi al solo Giroud come faro offensivo. Milan, nessun investimento a gennaio. Ma un prestito secco no?