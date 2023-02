Milan, nessun investimento a gennaio. Ma un prestito secco no? | News

Il Milan è stato uno dei tanti club a non aver sfruttato il mercato di gennaio per rinforzare la propria rosa: qualche occasione, però, c'era

Enrico Ianuario

La finestra invernale di mercato si è chiusa da appena due giorni, ma in realtà società come il Milan (e tante altre) non l'hanno mai aperta. In Italia, infatti, poche squadre hanno portato a termine delle operazioni di mercato sia in entrata che in uscita, tanto che il nostro campionato è stato l'ultimo, tra i cinque maggiori campionati europei, ad aver speso in questa sessione. Insomma, un dato preoccupante non solo per il Milan ma per l'intera Serie A. Tornando ai rossoneri, però, probabilmente qualcosa si poteva fare.

Milan, nessun investimento — Escluso l'acquisto di Devis Vasquez, il quale con ogni probabilità diventerà il terzo portiere del Milan a partire dalla prossima stagione, i rossoneri non hanno fatto nessun colpo né in entrata né in uscita. E' vero che il Milan ha trovato l'accordo con Sportiello, portiere che arriverà in estate a parametro zero e che, di fatto, sostituirà il partente Tatarusanu. Ma in questo momento più che mai, il Milan avrebbe avuto bisogno di forze fresche e, in effetti, qualcosa in entrata si poteva fare.

Due occasioni non sfruttate — I problemi principali del Milan nel mese di gennaio hanno riguardato, senza alcun dubbio, diversi reparti: il ruolo del portiere, l'assenza di un vero vice Theo Hernandez, un esterno destro alto di qualità e un centravanti che potesse far rifiatare lo stacanovista Giroud. Il club di via Aldo Rossi, però, ha deciso di non acquistare dei calciatori che potessero svolgere questi ruoli. Ed è stato un peccato, perché il Diavolo avrebbe potuto sfruttare due occasioni in prestito secco. Su tutti spiccano i nomi di Keylor Navas e Hakim Ziyech. Il portiere costaricano, infatti, nelle ultime ore di mercato si è trasferito in prestito secco dal PSG al Nottingham Forrest, club che lotta per la salvezza in Premier League. In questo momento, per la squadra di Stefano Pioli, avere un portiere del genere sarebbe stato molto utile.

E per non parlare del marocchino, calciatore che piace da tempi non sospetti ma che, in realtà, non c'è mai stato modo di tentare l'affondo. Ed è stato un peccato non provare a farlo a gennaio, mese in cui era dato per fatto il suo trasferimento al PSG sempre con quella formula, ovvero del prestito secco. Ziyech avrebbe alzato notevolmente il tasso di pericolosità in avanti e sarebbe stato prezioso non solo per questi ultimi mesi di campionato, ma anche per dare una scossa in Champions. Due giorni dopo la chiusura del mercato invernale, ai tifosi del Milan non resta che il rammarico di non vedere nuovi profili che avrebbero potuto rivelarsi utili per aiutare la squadra ad uscire da questo momento di crisi. Milan, Bakayoko resta in rossonero per aiutare la squadra