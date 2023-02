Milan, Bakayoko resta in rossonero per aiutare la squadra | PM NEWS

Nel calciomercato invernale, il Milan non ha ceduto il centrocampista francese Bakayoko: ecco le ultime sulla decisione del calciatore. Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, la linea del Milan è che Bakayoko ha deciso di restare al Milan per aiutare la squadra e finire la stagione nel modo migliore possibile. Il Milan è contento di questa scelta. L’Adana, con la massima professionalità, ha fatto di tutto per agevolare la trattativa in un clima di massima collaborazione. Calciomercato Milan – Il presidente dell’Adana: “Bakayoko ha rinunciato”