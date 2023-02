Calciomercato Milan – Il presidente dell’Adana: “Bakayoko ha rinunciato”

Il Milan ha chiuso il calciomercato senza il botto finale: dopo i tanti rumor su Zaniolo, Ziyech ed Osorio, i rsoosneri non hanno portato a casa nessuna operazione, oltra a quella del portiere Vasquez. Il Diavolo, non è riusciuto neanche a liberarsi del pesante contratto di Bakayoko, centrocampista in prestito dal Chelsea, lontano dai piani di Pioli.