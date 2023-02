Calciomercato Milan – Lazetic verso l’Austria: le ultime

Il calciomercato del Milan si è chiuso, in entrata senza un colpo importante. I rossoneri hanno portato a casa solamente il portiere Vasquez , che al momento, parole di Pioli , non sarebbe pronto. In uscita, invece, il Diavolo ha fallito a cedere Bakayoko , ma potrebbe presto lasciare andare via in prestito Marko Lazetic . Ecco le ultime.

"Marko Lazetic è stato sottoposto alle visite medice mercoledì con l'Altach, squadra austriaca allenata da Miroslav Klose. Sta per firmare in prestito dal Milan". Una svolta per il calciatore rossonero, che potrebbe andare a giocare e prendersi dei minuti importanti per crescere.