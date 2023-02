Calciomercato Milan – Occasione a zero? Ecco una mano in difesa

Si è concluso alle ore 20:00 del 31 gennaio il calciomercato di gennaio e, come prevedibile, il Milan (almeno in entrata) è rimasto a guardare. Lo aveva promesso, una ventina di giorni, il direttore tecnico Paolo Maldini ("Non faremo praticamente niente") e così è stato. Questo perché, in primis, non c'era budget per fare operazioni a titolo definitivo o in prestito con obbligo. E poi perché la dirigenza rossonera, al pari dello staff tecnico, considera sufficientemente competitiva la rosa attuale.