Milan, buone notizie: Ibrahimovic ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Ormai da diversi giorni, il Milan ha iniziato a preparare la partita contro l'Inter, in programma domenica sera a 'San Siro' alle 20.45. Stefano Pioli, in vista del delicato derby che potrà valere una stagione, dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, come Maignan, Tomori e Bennacer. Nonostante qualche defezione di troppo, l'allenatore rossonero può sorridere perché quelle che arrivano da Milanello non sono tutte brutte notizie.