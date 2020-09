Milan-Novara, Ibrahimovic: “I miei due migliori amici”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’ufficialità dell’accordo raggiunto con il Milan, Zlatan Ibrahimovic non perde tempo e rientra subito in campo. Lo svedese, in campo per i primi due mini tempi da 20 minuti, ha offerto un assist illuminante a Lucas Paqueta, dimostrandosi già in discreta forma. Ma la partita di Ibra è continuata sui social, dove ha postato una foto in cui ha scritto ‘i miei due migliori amici‘, in cui lo si vede in compagnia di un pallone e una porta. Un rapporto positivo che continua dall’inizio della sua carriera. Il post.

