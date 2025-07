Serena: “Kean e Dzeko possono convivere alla Fiorentina, Pioli la chiave”

Aldo Serena esalta Kean: "Firenze ambiente ideale, con Pioli farà grandi cose"

"Penso che sia un vero e proprio colpo di mercato e credo che Piolli possa far convivere bene anche due anime d'attacco molto pure come lui e Dzeko - ha esordito -. sono due giocatori diversi come struttura e tipologia di fioco e possono integrarsi. Per Kean quello di Firenze è l'ambiente ideale e poi nell'anno del mondiale speriamo di andarci, restare dove si è fatto bene e c'è un clima solidale con tifosi che ti aiutano è fondamentale".