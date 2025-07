Mirabelli su Leoni: “Sarà il centrale della Nazionale per 15 anni, è un predestinato”

Se è pronto per il grande salto in una big? Assolutamente sì. Non gli manca nulla, oltre a essere un giocatore di grande struttura fisica, è anche tecnico e veloce, è un centrale moderno, come lui oggi non ce ne stanno, sarà lui per i prossimi quindici anni il centrale della nazionale italiana. È stata la Sampdoria brava a prenderlo, poi il Parma. Adesso vedremo. Parliamo di un predestinato, è un campione anche nella testa, un grande giocatore. Ha grandissimi margini di miglioramento. Il suo ultimo ritiro completo l’ha fatto con noi, al Padova, lo scorso anno so che l’aveva saltato per una fascite, per un ragazzo della sua età partire bene in ritiro è importante. Ha comunque qualità da campione".