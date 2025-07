Mercato Milan, Pobega: il Bologna insiste, ritorno in rossoblù vicino?

Tommaso Pobega è tornato a vestire la maglia del Milan in questo inizio di pre-campionato, dopo un'annata trascorsa in prestito al Bologna che ne ha rilanciato le quotazioni. Ma il futuro del centrocampista potrebbe non essere a lungo termine a Milanello, bensì nuovamente in Emilia. I rossoblù, infatti, spingono con tanta decisione per riaverlo nella rosa felsinea.