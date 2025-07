Cassano: “Leao gioca per impressionare le ragazze” la risposta del portoghese è virale

Antonio Cassano è tornato a fare notizia con una delle sue proverbiali frecciatine indirizzate a Rafael Leao. L'ex attaccante del Milan, noto per il suo linguaggio schietto e senza filtri, ha commentato l'atteggiamento in campo dell'esterno rossonero con parole decisamente taglienti: "Sembra che giochi per impressionare le ragazze, non per vincere le partite di calcio."