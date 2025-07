Guerra-Milan, il Valencia non cede: trattativa aperta per il gioiello spagnolo

Il giocatore, classe 2003, si trova in una fase di incertezza contrattuale. Nonostante un incontro avvenuto giovedì 7 luglio tra il Valencia e l'entourage di Guerra per discutere un possibile prolungamento, non è ancora stata presentata un'offerta formale da parte del club spagnolo per blindarlo.