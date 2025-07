Di Stefano: “Milan, aria buona ma servono due titolari top!”

Peppe Di Stefano, noto giornalista e inviato di Sky Sport 24, ha offerto la sua analisi sulla stretta attualità del Milan di Max Allegri. A ridosso dell’inizio di una stagione in cui il Diavolo dovrà essere protagonista in Italia, Di...

Peppe Di Stefano , noto giornalista e inviato di Sky Sport 24, ha offerto la sua analisi sulla stretta attualità del Milan di Max Allegri. A ridosso dell'inizio di una stagione in cui il Diavolo dovrà essere protagonista in Italia, Di Stefano ha fornito le ultime novità e notizie direttamente dall'ambiente rossonero

L'analisi di Di Stefano: "Il Milan sta lavorando molto bene con Allegri"

"Vi raccontiamo di un Milan che quest'oggi si è allenato a Milanello con grande intensità. Si respira una bella aria nell'ambiente, la squadra segue Allegri, che è sempre molto coinvolto nel suo nuovo mondo milanista. Ovviamente il punto sul mercato è importante. Questo gruppo necessita ancora di qualcosa, ma non di giocatori da inserire nel tempo, servono degli acquisti di prima fascia, almeno due titolari per rinforzare davvero e seriamente una squadra che comunque, al netto di tutto sta lavorando molto bene in queste settimane col suo nuovo allenatore Allegri".