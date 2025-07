Milan Futuro, sfumato un giovane gioiello: rimane all’Empoli

Il Milan Futuro ripartirà dalla Serie D sotto la guida di Massimo Oddo . L'allenatore ha sostituito Daniele Bonera a stagione in corso, ma non è riuscito a evitare i playout e poi la retrocessione. Oddo ha firmato un biennale con scadenza a giugno 2027 .

La durata del contratto fa ben sperare. Sembra che ci sia un progetto attorno alla sua figura e dunque attorno all'intero progetto under 23, cominciato nel peggiore dei modi. Il Milan Futuro è la seconda squadra rossonera e, in quanto tale, dovrebbe permettere ai giovani di crescere e di fare esperienza in categorie inferiori per poi sentire di meno il grande salto tra selezioni giovanili e prima squadra.