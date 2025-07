Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

Alvaro Morata vuole trasferirsi al Como. Sulle sponde del lago ritroverebbe come allenatore il suo amico Cesc Fabregas. La sua volontà è chiara, e dichiarata. I dirigenti del Galatasaray conoscono la sua volontà ma, per ora, non vogliono liberare l'attaccante spagnolo di proprietà del Milan. Come riporta Tuttosport, è bloccata la trattativa tra il club rossonero e quello turco per interrompere il prestito di Morata. A Istanbul non sono ancora intenzionati a concedere il via libera al calciatore. La situazione, però, potrebbe cambiare.