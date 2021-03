Manchester United-Milan, Kjaer: “Indimenticabile” | Europa League News

Manchester United-Milan 1-1: la gioia di Kjaer sui social

Simon Kjaer, in gol stasera al 92′ di Manchester United-Milan 1-1, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la partita odierna (e per la sua rete decisiva) in un post sul suo account ufficiale su ‘Twitter‘.

“Indimenticabile – ha scritto Kjaer come didascalia alla foto dove esulta -. L’abbiamo meritato. Spirito di squadra”, il commento del capitano della Nazionale danese. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>