Inter-Milan, Adli ancora rossonero. Ecco l’esultanza sui social (FOTO)

Adli ringrazia il vecchio compagno con un commento che fa capire il suo attaccamento al Milan. Non è l'unico ad averlo fatto, anche Oliver Giroud e Carlo Ancelotti hanno espresso la loro gioia per il derby vinto contro l'Inter. Questo fa capire quanto sia importante giocare per i colori rossoneri, è qualcosa che rimane dentro. Adli non ha mai detto nulla contro il Milan, nonostante una cessione non richiesta da lui. Ennesima dimostrazione di milanismo da parte del francese.