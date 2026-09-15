Pulisic indispensabile, Hutchinson brillante: le gerarchie sulla trequarti sono chiare?

Sono passate ormai quattro partite stagionali ed è chiaro cosa serva al Milan di Ruben Amorim per poter creare occasioni offensive con costanza specialmente sulla trequarti offensiva. Abbiamo visto come calciatori dalle caratteristiche fisiche importanti come Loftus-Cheek e Rabiot facciano fatica negli spazi stretti e a creare superiorità. Il francese può essere adattato in determinate circostanze, ma è un mediano che può inserirsi da dietro e distruggere le difese avversarie partendo proprio dal centrocampo. L'abbiamo visto contro la Lazio: con i suoi inserimenti, Rabiot ha tolto tutti i riferimenti uno contro uno dei biancocelesti liberando spazio anche agli altri compagni.

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Le soluzioni di Amorim a sinistra: Cisse e Saelemaekers

Pulisic e Hutchinson: la qualità si sposta a destra

E allora la soluzione è molto semplice:a sinistra sta giocando troppo bene per essere tolto e dietro di lui ci potrebbe essere Saelemaekers dotato di tecnica e agilità per giocare in quegli spazi.A destra però deve giocare Pulisic : lo statunitense ha giocato solo 45 minuti in stagione con la Lazio e ha fatto la differenza. Nessuno in rosa sa muoversi così negli spazi e sa lavorare per creare opportunità offensive e rendersi pericoloso. Con lui in campo il Milan volava con tocchi precisi, veloci e un dominio totale. L'impatto avuto rispetto a Loftus-Cheek è impressionante.

Hutchinson può essere l'altro trequartista tutta tecnica e dribbling per quel ruolo, visto che Pulisic non ha problemi a giocare sia a destra sia a sinistra. Il giamaicano arrivato in prestito dal Nottingham Forest ha subito dimostrato di avere le qualità giuste per fare la differenza nel calcio di Amorim.

Ad oggi le gerarchie anche sulla trequarti sembrano ben definite: