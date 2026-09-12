Buon impatto di Omari Hutchinson nel suo esordio in maglia rossonera: tre cose che forse non avete notato della sua prova in Lazio-Milan
La telefonata di Amorim, la responsabilità del post-Leão e l'amore dei tifosi: Milan, parla Hutchinson
Nei minuti finali di Lazio-Milan, Ruben Amorim ha schierato per la prima volta Omari Hutchinson, ultimo colpo della finestra estiva di mercato arrivato dal Nottingham Forest in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 40. Subentrato ad Alphadjo Cisse al 78' minuto, il trequartista inglese ha messo in mostra parte del suo bagaglio tecnico con una prestazione convincente.
Occupazione dei mezzi spaziPochi minuti non bastano per giudicare un giocatore, ma la posizione presa da Hutchinson ha creato diversi problemi alla Lazio. Il classe 2003 ha occupato con efficacia i cosiddetti 'mezzi spazi', fondamentali nel 3-4-2-1 di Amorim per spezzare le linee di pressione avversarie. I biancocelesti non sono mai riusciti a prendere le contromisure per contenerlo. Il movimento continuo dell'inglese è servito anche ad allungare i reparti della formazione di Gennaro Gattuso, aprendo spazio alle incursioni degli esterni e dei centrocampisti.
Ottima qualità e accelerazione devastanteNello spezzone concessogli da Amorim, Hutchinson ha messo in mostra una pulizia tecnica notevole. Quando gli spazi si riducono è fondamentale saper gestire il pallone sotto pressione per evitare errori. L'inglese si è rivelato essere un giocatore che raggiunge picchi di velocità molto alti, lo testimoniano un paio di scatti ad attaccare la linea della Lazio quando Ramos si avvicinava per legare il gioco.
Milan, prova di personalità di HutchinsonIl tiro in porta da calcio di punizione in pieno recupero dimostra che ad Hutchinson non manca di certo la personalità. Nonostante la sua conclusione non abbia impensierito Mandas, prendersi la responsabilità di gestire in quel modo una delle ultime occasioni del match rappresenta un segnale incoraggiante per Amorim.
Le reazioni del popolo rossoneroEcco alcune statistiche interessanti della prestazione di Hutchinson in Lazio-Milan (dati Sofascore):
- Tiri/in porta: 1/1
- Passaggi: 6 riusciti su 7 tentati
- Cross tentati: 1
- Tocchi: 15
- Falli subiti: 1
- Distanza di conduzione palla al piede: 48 metri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Amorim dopo Lazio-Milan: "Non si può giocare solo un tempo. Possiamo reggere Modrić solo se ..."
Pagelle Milan
Pagelle Lazio-Milan 2-2: Moreira salva tutto, Estupinan indecente
Serie A: news e risultati
Musah dopo Lazio-Milan: "Amorim ha le idee chiare per me. Sono contento che sia venuto lui"
Serie A: news e risultati
Lazio-Milan, Gila: "Primo tempo disastroso, secondo incredibile. Avremmo meritato di più"
Serie A: news e risultati
Lazio-Milan, Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito vincere. Ruolo? Ecco cosa mi chiede Amorim"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti