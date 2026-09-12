Nei minuti finali di Lazio-Milan, Ruben Amorim ha schierato per la prima volta Omari Hutchinson, ultimo colpo della finestra estiva di mercato arrivato dal Nottingham Forest in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 40. Subentrato ad Alphadjo Cisse al 78' minuto, il trequartista inglese ha messo in mostra parte del suo bagaglio tecnico con una prestazione convincente.

Occupazione dei mezzi spazi

Ottima qualità e accelerazione devastante

Milan, prova di personalità di Hutchinson

Le reazioni del popolo rossonero

Tiri/in porta: 1/1

1/1 Passaggi: 6 riusciti su 7 tentati

6 riusciti su 7 tentati Cross tentati: 1

1 Tocchi: 15

15 Falli subiti: 1

1 Distanza di conduzione palla al piede: 48 metri

Pochi minuti non bastano per giudicare un giocatore, ma la posizione presa daha creato diversi problemi alla. Il classe 2003 ha occupato con efficacia i cosiddettifondamentali nel 3-4-2-1 di Amorim per spezzare le linee di pressione avversarie. I biancocelesti non sono mai riusciti a prendere le contromisure per contenerlo. Il movimento continuo dell'inglese è servito anche addella formazione di Gennaro Gattuso, aprendo spazio alle incursioni degli esterni e dei centrocampisti.Nello spezzone concessogli da Amorim,ha messo in mostra una pulizia tecnica notevole. Quando gli spazi si riducono è fondamentale saper gestire il pallone sotto pressione per evitare errori. L'inglese si è rivelato essere un giocatore che raggiungelo testimoniano un paio di scatti ad attaccare la linea della Lazio quando Ramos si avvicinava per legare il gioco.Nonostante la sua conclusione non abbia impensierito Mandas, prendersi la responsabilità di gestire in quel modo una delle ultime occasioni del match rappresenta un segnale incoraggiante per Amorim.Ecco alcuneinteressanti della prestazione diin(dati Sofascore):