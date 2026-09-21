Il Milan schianta 3-0 il Lecce a San Siro nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali e Ruben Amorim può tirare un sospiro di sollievo: Modric è tornato. Il fuoriclasse di Zara ha preso per mano la squadra, guidandola alla miglior prestazione stagionale sino ad ora.

Il 'caso Modric'

Milan, la prestazione di Modric contro il Lecce

Passaggi chiave: 1

1 Precisione passaggi: 88/93 (95%)

88/93 (95%) Precisione lanci lunghi: 7/8 (88%)

7/8 (88%) Palloni recuperati: 7

7 Distanza coperta: 7,8 km

Nei giorni scorsi, alcune dichiarazioni diavevano acceso un polverone di polemiche intorno all'utilità di. "Per far sentire Luka a suo agio dobbiamo avere a lungo il possesso palla. Le partite di transizione non fanno per lui", aveva dichiarato il tecnico portoghese alla vigilia del match contro il Benfica. Una constatazione legittima e in parte anche condivisibile, ma che ha portatoall'allenatore, accusato di "mancanza di rispetto nei confronti di una leggenda del calcio"Per mettere a tacere le voci,ha dovuto sfoderare una prestazione delle sue contro il. Eccodella prova del croato a San Siro (dati Sofascore):

Numeri registrati in una partita che Amorim riteneva adatta alle caratteristiche di Modric, ma che porta con sé un messaggio chiarissimo: il croato è ancora un fattore in questo Milan.

La mossa tattica di Amorim