Luka Modric torna in cattedra contro il Lecce: la prestazione del centrocampista del Milan spiegata attraverso i numeri

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Il Milan schianta 3-0 il Lecce a San Siro nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali e Ruben Amorim può tirare un sospiro di sollievo: Modric è tornato. Il fuoriclasse di Zara ha preso per mano la squadra, guidandola alla miglior prestazione stagionale sino ad ora.

Il 'caso Modric'

Nei giorni scorsi, alcune dichiarazioni di Amorim avevano acceso un polverone di polemiche intorno all'utilità di Modric. "Per far sentire Luka a suo agio dobbiamo avere a lungo il possesso palla. Le partite di transizione non fanno per lui", aveva dichiarato il tecnico portoghese alla vigilia del match contro il Benfica. Una constatazione legittima e in parte anche condivisibile, ma che ha portato diverse critiche all'allenatore, accusato di "mancanza di rispetto nei confronti di una leggenda del calcio"
Luka Modric, centrocampista Milan

Milan, la prestazione di Modric contro il Lecce

Per mettere a tacere le voci, Modric ha dovuto sfoderare una prestazione delle sue contro il Lecce. Ecco qualche statistica interessante della prova del croato a San Siro (dati Sofascore):
  • Passaggi chiave: 1
  • Precisione passaggi: 88/93 (95%)
  • Precisione lanci lunghi: 7/8 (88%)
  • Palloni recuperati: 7
  • Distanza coperta: 7,8 km

Numeri registrati in una partita che Amorim riteneva adatta alle caratteristiche di Modric, ma che porta con sé un messaggio chiarissimo: il croato è ancora un fattore in questo Milan.

La mossa tattica di Amorim

Presentato come il solito 3-4-2-1, lo schieramento del Milan contro il Lecce era molto più simile a un 4-2-3-1. In fase di costruzione, Gila si apriva nella posizione di terzino destro, mentre a sinistra Estupinan era decisamente più bloccato rispetto alle precedenti uscite. Ad abbassarsi tra i due centrali per dare il via all'azione, era proprio Modric che con la sua qualità ha garantito alla manovra una maggiore fluidità.

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