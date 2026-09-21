Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

"Non voglio ripetere gli stessi errori commessi al Manchester United", è stato lo stesso Ruben Amorim ad ammetterlo in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Milan contro il Lecce. Più che semplici parole parole, il messaggio del tecnico portoghese suona come una dichiarazione d'intenti: occorre evolversi per non ricadere in vecchie e cattive abitudini.

Milan, i problemi di Amorim allo United

Rigidità tattica: poca disponibilità ad adattare il suo sistema di gioco ai giocatori a disposizione.

poca disponibilità ad adattare il suo sistema di gioco ai giocatori a disposizione. Comunicazione fuori dalle righe: tante dichiarazioni ritenute fuori luogo dai media inglesi.

tante dichiarazioni ritenute fuori luogo dai media inglesi. Pressione ambientale: difficoltà nell'incidere in un club storico e nel bel mezzo di profondi cambiamenti strutturali.

I cambiamenti tattici

La comunicazione

In Premier Leaguenon è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida del, il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 vienedopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds. Alla guida dei 'Red Devils', l'allenatore lusitano ha dovuto fare i conti con tre problemi principali:Per quanto sulla carta si tratti sempre di unlo schieramento delcontro il Lecce era molto più simile a unIn fase di costruzione,si apriva nella posizione di terzino destro, mentre a sinistraera decisamente più bloccato rispetto alle precedenti uscite.si abbassava spesso tra i due centrali per dare il via all'azione, garantendo alla manovra una maggiore fluidità. Una mossa che spegne lecircolate negli ultimi anni. Resta da capire se il tecnico portoghese riproporrà questo sistema di gioco anche dopo la sosta o se si è trattato soltanto di una soluzione tattica per scardinare la retroguardia giallorossa.Ai tempi del Manchester United,si è preso spesso la scena in conferenza stampa con sfoghi che hanno fatto il giro dell'Inghilterra:, disse dopo una sconfitta in casa contro il Brighton. L'eliminazione dalla Carabao Cup per mano di una squadra di quarta serie lo portò a dire:

Tolto qualche siparietto con alcuni giornalisti puntigliosi in sala stampa, il tecnico portoghese sta sfoggiando una maggiore diplomazia da quando è arrivato al Milan. L'obiettivo è quello di evitare polemiche sterili e concentrare tutte le proprie energie sul rettangolo di gioco. Segnali che dimostrano come Amorim si sia reso contro del fatto che la comunicazione è un aspetto ideale per essere la guida tecnica di un grande club.

Pressione ambientale

Ilè la squadra con più tifosi al mondo: oltre 450 milioni.ha faticato a reggere le pressioni di un club impaziente di vincere e allo stesso tempo reduce da uno dei periodi più bui della sua storia. Alla situazione è simile, ma il tecnico può contare sull'esperienza accumulata nei 14 mesi di praticantato in Inghilterra., aveva dichiarato l'allenatore a pochi istanti dal calcio d'inizio del match contro il Lecce. E proprio quando i rossoneri avevano tutti gli occhi addosso dopo la sconfitta con il Benfica, ecco che arriva la miglior prestazione della stagione.