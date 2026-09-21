Il 3-0 rifilato al Lecce nel match valido per la 5ª giornata di Serie A permette al Milan di Ruben Amorim di affrontare la sosta nazionali con più certezze. Oltre alla vittoria, i rossoneri hanno fornito una prestazione convincente sotto tutti gli aspetti, condita anche da alcune novità tattiche che potrebbero cambiare il corso della stagione.

Milan, il 'nuovo modulo' di Amorim

Per quanto sulla carta si tratti sempre di unlo schieramento delcontro il Lecce era molto più simile a unIn fase di costruzione,si apriva nella posizione di terzino destro, mentre a sinistraera decisamente più bloccato rispetto alle precedenti uscite. Modric si abbassava spesso tra i due centrali per dare il via all'azione, garantendo alla manovra una maggiore fluidità.

"Una scelta volta a favorire gli inserimenti di Chukwueze", ha spiegato De Winter all'intervallo. In più di un'occasione, infatti, l'esterno nigeriano ha tagliato verso il centro del campo prendendo tempo e spazio alla difesa salentina. Resta da capire se il tecnico portoghese riproporrà questo sistema di gioco anche dopo la sosta o se si è trattato soltanto di una soluzione tattica per scardinare la retroguardia giallorossa.

La ricerca della profondità

Estupinan l'equilibratore, Moreira il jolly che spacca le partite

Contro il Lecce più che mai, si è finalmente visto uno deii centrocampisti, i trequartisti, gli esterni e il centravanti hannoMovimenti che la difesa avversaria non è mai riuscita a leggere, concedendo diverse palle gol e aprendo i cosiddetti. La rete dell'1-0 nasce proprio da un attacco alla linea di, che prende il tempo a Siebert e batte falcone grazie alla sua qualità.Prima della partita, in molti si stavano già lamentando per la scelta di schierare nuovamentedal primo minuto. Il laterale ecuadoriano, reduce dalla brutta prova in Europa League contro il Benfica, è apparso decisamente più a suo agio in questo nuovo vestito tattico., aveva dichiaratoalla vigili di Milan-Lecce. Ecco perchéè partito di nuovo dalla panchina: è luidel tecnico rossonero per rompere gli schemi e dare maggiore vivacità all'attacco rossonero. Subentrato all'ex Brighton al 68' minuto, il belga ha trovato il suo terzo centro stagionale, il primo a San Siro.