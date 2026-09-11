Milan, per Liberali poco spazio col Como: con Amorim la storia sarebbe stata diversa? L'analisi

Mattia Liberali non ha ancora avuto un impatto nella stagione del Como. Sono passate quattro partite stagionali, ma il classe 2007 non ha trovato molto spazio negli schemi di Cesc Fabregas. Con i biancoblu che giocheranno tre volte a settimana, Liberali potrebbe giocare sempre di più specialmente dopo la lunga pausa per le partite delle nazionali. In soldoni, da ottobre in poi Liberali potrebbe trovare minuti importanti. Al momento però le sue statistiche parlano chiaro.

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Presenze: 2.

2. Minuti totali giocati: 29.

29. Gol: 0.

0. Gol attesi (xG): 0.06.

0.06. Tiri totali: 1.0.

1.0. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.03.

0.03. Tocchi: 13.0.

13.0. Dribbling riusciti: 0.0.

0.0. Duelli totali vinti: 1.0 (40%).

Il retroscena con il Milan e il rimpianto tattico di Amorim

Ecco i dati più importanti dal sito Sofascore:Sappiamo tutti che il Milan ha tentato con tutte le forze di riportare in rossonero Liberali, con il talento classe 2007 che ha scelto il progetto Como, forse anche per le ruggini del passato.

La domanda che ci poniamo è questa: se Liberali avesse scelto il Milan avrebbe trovato più spazio rispetto allo spazio che sta trovando con il Como? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma la risposta tende più verso il sì.

Questo perché Amorim ha cercato per tutta l'estate un trequartista mancino che potesse giocare a destra e Liberali avrebbe avuto tutte le caratteristiche ideali per il gioco dell'allenatore portoghese. Sarebbe arrivato abbastanza presto e avrebbe potuto lavorare per molto tempo con Amorim. Tempo necessario per entrare negli schemi del Milan. Visto quanto sta accadendo con Cisse, l'allenatore del Diavolo non avrebbe avuto problemi a lanciare anche Liberali come titolare della sua squadra. Purtroppo non lo sapremo mai.