Nkunku, il Milan osserva: titolare in Champions League. Le pagelle e come è andata contro il Como

Il Milan non ha giocato tra martedì e giovedì perché purtroppo ha fallito l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Chi è sceso in campo è stato invece Christopher Nkunku: l'attaccante è stato ceduto in prestito oneroso (da 3 milioni di euro) con diritto di riscatto (a quota 28 milioni di euro) al Lipsia.

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Le pagelle dei quotidiani per Nkunku

Nkunku 5 da Il Corriere dello Sport

da Il Corriere dello Sport Nkunku 5,5 da Tuttosport: "Perde il duello con Milla nella parte centrale del campo. Meglio nella ripresa con l'assist per la rete di Maksimovic".

da Tuttosport: "Perde il duello con Milla nella parte centrale del campo. Meglio nella ripresa con l'assist per la rete di Maksimovic". Nkunku 5,5 da La Gazzetta dello Sport: "Una sponda per un tiro di Nusa e l'assist per il 3-1. Galleggia in una zona di campo nella quale non fa male e ha una marcia in meno rispetto agli altri".

I dati statistici del match (Sofascore)

Tocchi: 34.

34. Passaggi accurati: 27/28 (96%).

27/28 (96%). Possessi persi: 5.

5. Assist: 1.

1. Grandi occasioni create: 1.

1. Passaggi chiave: 3.

3. Assist attesi (xA): 0.06.

0.06. Gol: 0.

0. Tiri totali: 0.

0. Dribbling (riusciti): 0 (0).

0 (0). Recuperi: 1.

Cosa cambia per il calciomercato del Milan

Il francese ha subito trovato la titolarità in campionato così come in Champions League, visto che ha affrontato il Como ieri sera dal primo minuto, perdendo però per 4-1. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani.Ecco i dati più interessanti di Nkunku contro il Como dal sito di Sofascore:Una prestazione complessa quella di Nkunku che ha dovuto fare i conti con un Como che ha dominato la partita in lungo e in largo e che ha concesso davvero molto poco agli avversari.

Molto importante per il Milan che il francese giochi con continuità e che sia tra i titolarissimi del Lipsia: una stagione positiva potrebbe avvicinare il riscatto che garantirebbe al Diavolo un incasso da circa 28 milioni di euro, non una cifra da sottovalutare in previsione delle prossime sessioni di mercato e dei primi bilanci.