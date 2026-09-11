Lazio-Milan, probabile formazione rossonera: un recupero e due ballottaggi per Amorim

Lazio-Milan, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-27: i rossoneri arrivano da 7 punti conquistati in tre partite, mentre i biancocelesti non hanno ancora perso un punto e sono primi (insieme a Inter e Roma) a quota 9 punti. Una gara quindi per nulla facile per Ruben Amorim e i suoi calciatori. Ecco la probabile formazione dalle ultime notizie da La Gazzetta dello Sport.

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I dubbi a centrocampo e le condizioni di Pulisic

Da ieri è tornato in gruppo ancheche ha superato il fastidio alla caviglia. Il difensore è pronto a tornare a disposizione già per la gara all'Olimpico, anche se non dovrebbe cambiare la difesa titolare davanti a Maignan.Con loro in campo il Diavolo non ha ancora concesso un gol in stagione: ha subito una rete contro il Torino e una contro la Juventus nei minuti in cui Gila è stato sostituito a fine gara. La stagione del Milan passa tantissimo dalla forma dell'ex difensore della Lazio che è già cruciale per il reparto di Ruben Amorim.In mediana ci sono dei dubbi:, al suo fianco ballottaggio tra Jashari e Modrić. Il croato potrebbe riposare visto che mercoledì c'è il Benfica in Europa League. Amorim non sembra voler rinunciare a Musah, unico mediano in rosa in grado di garantire corsa e fase di interdizione per 90 minuti con la stessa efficacia, mentre il croato potrebbe essere un'arma nel secondo tempo molto interessante.

Sulla trequarti dovrebbe giocare Cisse titolare a sinistra e Rabiot a destra con Loftus-Cheek, Saelemaekers, Hutchinson e Pulisic pronti eventualmente a entrare dalla panchina. Da capire quando ci sarà spazio per Pulisic che non ha ancora trovato minuti in stagione: l'esterno rossonero deve ancora trovare la condizione massima dopo l'infortunio subito ai Mondiali. Amorim vuole giocare con i calciatori al meglio, ma è sicuro che Pulisic possa essere importantissimo nel 3-4-2-1 del Milan. Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo a destra dovrebbe tornare Chukwueze titolare con Estupiñán a sinistra. In attacco Gonçalo Ramos.

La probabile formazione rossonera per Lazio-Milan