Lazio-Milan, probabile formazione rossonera: un recupero e due ballottaggi per Amorim

Il Milan vola a Roma con un dubbio in mediana e la certezza Cisse. Ecco le scelte di Amorim per sfidare la capolista Lazio e il retroscena su Pulisic
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Lazio-Milan, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-27: i rossoneri arrivano da 7 punti conquistati in tre partite, mentre i biancocelesti non hanno ancora perso un punto e sono primi (insieme a Inter e Roma) a quota 9 punti. Una gara quindi per nulla facile per Ruben Amorim e i suoi calciatori. Ecco la probabile formazione dalle ultime notizie da La Gazzetta dello Sport.
I dubbi a centrocampo e le condizioni di PulisicIn mediana ci sono dei dubbi: Musah non si tocca, al suo fianco ballottaggio tra Jashari e Modrić. Il croato potrebbe riposare visto che mercoledì c'è il Benfica in Europa League. Amorim non sembra voler rinunciare a Musah, unico mediano in rosa in grado di garantire corsa e fase di interdizione per 90 minuti con la stessa efficacia, mentre il croato potrebbe essere un'arma nel secondo tempo molto interessante.
Sulla trequarti dovrebbe giocare Cisse titolare a sinistra e Rabiot a destra con Loftus-Cheek, Saelemaekers, Hutchinson e Pulisic pronti eventualmente a entrare dalla panchina. Da capire quando ci sarà spazio per Pulisic che non ha ancora trovato minuti in stagione: l'esterno rossonero deve ancora trovare la condizione massima dopo l'infortunio subito ai Mondiali. Amorim vuole giocare con i calciatori al meglio, ma è sicuro che Pulisic possa essere importantissimo nel 3-4-2-1 del Milan. Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo a destra dovrebbe tornare Chukwueze titolare con Estupiñán a sinistra. In attacco Gonçalo Ramos.
La probabile formazione rossonera per Lazio-Milan
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán; Cisse, Rabiot; Ramos.
- Allenatore: Amorim.
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