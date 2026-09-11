Probabili formazioni Lazio-Milan: le scelte di Gennaro Gattuso e Ruben Amorim per la 4ª giornata di Serie A
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Domani, sabato 12 settembre, alle ore 18:00, i riflettori dello 'Stadio Olimpico' di Roma si accenderanno su Lazio-Milan, match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Un banco di prova importante che aiuterà a stabilire le reali ambizioni di rossoneri e biancocelesti. Vediamo le possibili scelte di formazione di Ruben Amorim e Gennaro Gattuso.
Il momento del MilanIl Milan vuole riscattarsi dopo il rocambolesco pareggio contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato. Sette punti conquistati su nove disponibili per i rossoneri di Amorim, che attualmente occupano il 5° posto in classifica. Torna a disposizione Matteo Gabbia, che ha superato i recenti fastidi alla caviglia. Il match contro la Lazio dovrebbe coincidere anche con l'esordio stagionale anche Christian Pulisic, in panchina nelle prime tre uscite per alcuni strascichi fisici che si portava dietro dal Mondiale.
Il momento della LazioLa Lazio arriva all'appuntamento a punteggio pieno, forte delle tre vittorie conquistate contro Bologna (1-0), Genoa (1-0) e Udinese (2-1). Gennaro Gattuso potrà contare su Andrea Pinamonti, che ha recuperato dai recenti problemi alla caviglia. Non saranno della partita, invece, Nicolò Rovella e Adam Marusic. Nonostante il buon avvio di campionato, i tifosi biancocelesti continueranno a disertare l'Olimpico per protesta contro la gestione di Claudio Lotito. È previsto, però, uno speciale corteo per accompagnare la squadra verso lo stadio.
Lazio-Milan, le probabili formazioniQueste le possibili scelte di Gattuso e Amorim per Lazio-Milan:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, D. Moreira, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
Ballottaggi:
- Estupinan-Bartesaghi: 60-40
- Chukwueze-Diego Moreira: 65-35
LAZIO (4-3-3): Mandas; F. Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zacagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.
Ballottaggi:
- Isaksen-Cancellieri: 60-40
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