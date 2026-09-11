Giornata ricca di notizie per il Milan, che domani tornerà in campo contro la Lazio di Gennaro Gattuso. Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i temi della gara contro i biancocelesti, ma il clima si è rivelato decisamente più teso del previsto. Nel frattempo, la dirigenza è già al lavoro per regalare al tecnico portoghese un rinforzo di livello nel prossimo mercato invernale. Dal Portogallo, l'ex allenatore rossonero Sergio Conceição ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sollevato le polemiche dei tifosi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Le ultime in vista della Lazio

Domani, sabato 12 settembre, alle ore 18:00, i riflettori dello 'Stadio Olimpico' di Roma si accenderanno sumatch valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Un banco di prova importante che aiuterà a stabilire le reali ambizioni di rossoneri e biancocelesti.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

LAZIO (4-3-3): Mandas; F. Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zacagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Amorim show in conferenza stampa

Nel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia del match contro la Lazio. Il confronto tra l'allenatore dele la stampa è stato. Tra risposte a tono e indicazioni tattiche, le parole del tecnico portoghese hanno lasciatosui suoi metodi di lavoro.

Dopo la prestazione contro la Juventus, alcuni giornalisti hanno iniziato a sferrare le prime critiche ad Amorim. Ad accendere la scintilla è stata la domanda del collega Michael Cuomo (poi intervistato da PianetaMilan), che ha incalzato il tecnico con un paragone - forzato - tra Milan e Como.

Arriva Endrick a gennaio?

Un nome che potrebbe tornare di moda in orbitanei prossimi mesi è quello di, attaccante brasiliano di proprietà dei 'Blancos'Tanto dipenderà dai piani di Mourinho, ma Ruben Amorim e Cardinale sembrano convinti di poter arrivare al classe 2006 già nella prossima finestra invernale. Resta da trovare un'intesa sulla formula: ildifficilmente rinuncerà al controllo del cartellino, mentre il club rossonero punta a strappare un

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Ancora nessuna presenza nella stagione 2026/2027 per il brasiliano, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.

La stoccata di Conceição

"Al Milan sono stato sei mesi in cui le cose non sono andate molto bene. Siamo riusciti però a vincere una Supercoppa e a raggiungere la finale di Coppa Italia. Amorim ha detto che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una coppa l’ho portata a casa io, in sei mesi".

Intervistato ai microfoni di 'DAZN Portugal',, ex allenatore del, è tornato a parlare con unadei suoi sei mesi sulla panchina rossonera:

Il tecnico portoghese ci ha tenuto a mandare anche un in bocca al lupo al connazionale Ruben Amorim per l'avventura che lo attende al Milan:

"Voglio mandare un abbraccio a Ruben, gli auguro tanta fortuna in questo nuovo percorso, che non è per niente facile. Soprattutto per la pressione che c’è al Milan. La gente pensa che ogni anno si debba vincere la Champions o il campionato".