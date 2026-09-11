Il possibile acquisto di Endrick a Gennaio, la conferenza stampa ad alta tensione di Ruben Amorim e il punto in vista della Lazio: le Top News di oggi sul Milan
Leão sull'addio al Milan: "Ho capito cosa dovevo fare". Poi parla di Amorim | Video
Giornata ricca di notizie per il Milan, che domani tornerà in campo contro la Lazio di Gennaro Gattuso. Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i temi della gara contro i biancocelesti, ma il clima si è rivelato decisamente più teso del previsto. Nel frattempo, la dirigenza è già al lavoro per regalare al tecnico portoghese un rinforzo di livello nel prossimo mercato invernale. Dal Portogallo, l'ex allenatore rossonero Sergio Conceição ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sollevato le polemiche dei tifosi.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Le ultime in vista della LazioDomani, sabato 12 settembre, alle ore 18:00, i riflettori dello 'Stadio Olimpico' di Roma si accenderanno su Lazio-Milan, match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Un banco di prova importante che aiuterà a stabilire le reali ambizioni di rossoneri e biancocelesti. Vediamo le possibili scelte di formazione di Ruben Amorim e Gennaro Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
LAZIO (4-3-3): Mandas; F. Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zacagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.
Amorim show in conferenza stampaNel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia del match contro la Lazio. Il confronto tra l'allenatore del Milan e la stampa è stato più acceso del previsto. Tra risposte a tono e indicazioni tattiche, le parole del tecnico portoghese hanno lasciato alcuni indizi chiari sui suoi metodi di lavoro.
Dopo la prestazione contro la Juventus, alcuni giornalisti hanno iniziato a sferrare le prime critiche ad Amorim. Ad accendere la scintilla è stata la domanda del collega Michael Cuomo (poi intervistato da PianetaMilan), che ha incalzato il tecnico con un paragone - forzato - tra Milan e Como.
Arriva Endrick a gennaio?Un nome che potrebbe tornare di moda in orbita Milan nei prossimi mesi è quello di Endrick, attaccante brasiliano di proprietà dei 'Blancos'. Tanto dipenderà dai piani di Mourinho, ma Ruben Amorim e Cardinale sembrano convinti di poter arrivare al classe 2006 già nella prossima finestra invernale. Resta da trovare un'intesa sulla formula: il Real Madrid difficilmente rinuncerà al controllo del cartellino, mentre il club rossonero punta a strappare un prestito con diritto di riscatto.
Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho, che crede nelle qualità del ragazzo, ha bloccato tutto. Ancora nessuna presenza nella stagione 2026/2027 per il brasiliano, ancora alle prese con alcuni problemi fisici.
La stoccata di ConceiçãoIntervistato ai microfoni di 'DAZN Portugal', Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan, è tornato a parlare con una velata presunzione dei suoi sei mesi sulla panchina rossonera:
"Al Milan sono stato sei mesi in cui le cose non sono andate molto bene. Siamo riusciti però a vincere una Supercoppa e a raggiungere la finale di Coppa Italia. Amorim ha detto che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una coppa l’ho portata a casa io, in sei mesi".
Il tecnico portoghese ci ha tenuto a mandare anche un in bocca al lupo al connazionale Ruben Amorim per l'avventura che lo attende al Milan:
"Voglio mandare un abbraccio a Ruben, gli auguro tanta fortuna in questo nuovo percorso, che non è per niente facile. Soprattutto per la pressione che c’è al Milan. La gente pensa che ogni anno si debba vincere la Champions o il campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA