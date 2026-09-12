Il primo tempo del big match della 4^ giornata di Serie A allo Stadio Olimpico si chiude con una Lazio straripante, capace di schiacciare il Milan sul 2-0 grazie alle reti di Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin. La squadra di Gennaro Gattuso mette in mostra un calcio arrembante e un pressing alto asfissiante, lasciando l'undici di Rúben Amorim incapace di reagire e tatticamente spaccato in due. Una frazione dominata in lungo e in largo dai biancocelesti, con i rossoneri salvati solo da Mike Maignan dal naufragio completo.

Avvio ad alti ritmi: Chukwueze e Zaccagni accendono il match

La serata da incubo di Estupiñán e il gol di Cancellieri

Lazio arrembante, Milan alle corde: inquadrato Cardinale inorridito

Frattesi sfiora il tris, poi Noslin fa 2-0 prima del riposo

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La partita inizia subito senza fasi di studio e a ritmi altissimi, con un'occasione importante per parte nei primi cinque minuti di gioco. Al 3' è il Diavolo ad andare vicino al bersaglio grosso con un colpo di testa di Samuel Chukwueze, ben respinto lateralmente da Chrīstos Mandas proteso sulla sua sinistra. La risposta della Lazio non si fa attendere: al 5' Mattia Zaccagni scaglia un gran tiro indirizzato all'angolino, costringendo Mike Maignan a superarsi con un tuffo prodigioso per deviare la sfera.comincia la sua partita in enorme affanno. L'esterno ecuadoriano rischia grosso in apertura per un contatto dubbio in area di rigore su Matteo Cancellieri, scappatogli alle spalle. Poco dopo, al 7', Romano Floriani Mussolini lo supera in velocità sulla corsia destra e scodella un cross preciso per Tijjani Noslin: la conclusione dell'attaccante olandese è debole e centrale, facile preda di Maignan, ma è il preludio al gol. Al 10' la retroguardia rossonera crolla: azione ispirata a sinistra da Nuno Tavares, rifinita da Zaccagni che pennella un cross sul versante opposto; Cancellieri taglia ancora una volta davanti a un addormentato Estupiñán e deposita in rete da pochi passi l'1-0 biancoceleste.I padroni di casa si dimostrano nettamente più in palla rispetto a un Milan incapace di restare corto e costantemente esposto alle ripartenze. L'unico squillo rossonero porta la firma di Chukwueze, caparbio al 16' nel liberarsi al tiro dopo un'azione personale insistita, ma la palla termina alta. Il Diavolo fatica a produrre gioco, tanto che intorno al 20' le telecamere di DAZN inquadrano sugli spalti dell'Olimpico il proprietario del club Gerry Cardinale, visibilmente inorridito dallo spettacolo offerto in campo. Al 21' un'azione spettacolare sull'asse Noslin-Frattesi-Zaccagni taglia in due la retroguardia rossonera, ma il capitano perde il duello a tu per tu con Maignan. Si arriva così al cooling break con una Lazio tra gli applausi e un Milan tramortito.La breve sosta non giova alla squadra di Amorim. Al 29' Davide Frattesi si invola verso la porta e calcia in diagonale col sinistro, sfiorando il palo. Se a Torino contro la Juventus il Milan aveva mostrato un passo indietro, all'Olimpico sembra ripiombato nei livelli dei peggiori incubi difensivi delle ultime stagioni. Al 33' un altro cross di Nuno Tavares trova Frattesi in area piccola: il centrocampista brucia Koni De Winter ma la sua deviazione di punta esce di pochissimo. Nel Milan non c'è movimento e il fraseggio è sporco: Amorim è visibilmente furioso con Ruben Loftus-Cheek, nullo tra le linee e inefficiente in copertura. Al 38' un sussulto: cross di Chukwueze e colpo di testa alto del difensore Strahinja Pavlović, spintosi in avanti.Al 39' arriva la logica conseguenza del dominio laziale: sul cross dalla sinistra di Kenneth Taylor, Noslin anticipa il solito Estupiñán e colpisce la traversa; il pallone rimbalza sulla linea e nel duello ravvicinato con De Winter è ancora l'olandese il più lesto a ribadire in rete di testa per il meritato 2-0. Nel finale di tempo, un tiro deviato di Loftus-Cheek genera un corner su cui Mario Gila manca la fortuna nel tap-in. Si va al riposo sul 2-0: un punteggio sacrosanto in un Olimpico dove la maggioranza dei tifosi è di fede milanista, costretti finora ad assistere allo scempio perpetrato dalla propria squadra. Naturale che la squadra sia uscita dal campo tra i fischi, copiosi, dei propri sostenitori.