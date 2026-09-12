Formazioni, cambi, marcatori, ammoniti ed espulsi della partita della 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 tra i biancocelesti e i rossoneri
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Tabellino Lazio-Milan 2-2Secondo pareggio consecutivo, stavolta per 2-2, per il Milan di Rúben Amorim dopo l'1-1 della scorsa settimana allo 'Stadium' contro la Juventus. In casa della Lazio di Gennaro Gattuso è stata una partita dai due volti. Primo tempo interamente di marca biancoceleste: dominio totale dei padroni di casa, a segno con Matteo Cancellieri (10') e Tijjani Noslin (39') e partita che sembrava ben indirizzata sui binari più congeniali alla squadra capitolina. Nella ripresa, però, Amorim cambia volto alla squadra, inserendo Christian Pulisic, Yunus Musah e Diego Moreira: entrano tutti benissimo nella contesa, in particolare il belga che, con una doppietta in due minuti (65' e 67'), riequilibra nuovamente il match. Due conclusioni di sinistro nell'angolo dove Christos Mandas non può arrivare. C'è tanto, tantissimo da sistemare - in tutte e due le fasi - per Amorim, ma è da apprezzare, almeno, il carattere della squadra che ha rimesso in piedi un match di fatto già perso dopo 45'. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lazio-Milan 2-2.
LAZIO-MILAN 2-2
Marcatori: 10' Cancellieri (L), 39' Noslin (L), 65' e 67' Moreira (M)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (84' Lazzari), Šutalo (84' Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (74' Guðmundsson); Cancellieri (59' Isaksen), Noslin (59' Pinamonti), Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Serra. Allenatore: Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić (46' Musah), Rabiot, Estupiñán (46' Moreira); Loftus-Cheek (46' Pulisic), Cisse (77' Hutchinson); Ramos (85' Camarda). A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, F. Terracciano, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Saelemaekers. Allenatore: Amorim.
Arbitro: Marcenaro di Genova.
Ammoniti: 59' Pulisic (M), 63' Belahyane (L), 64' Pavlović (M), 78' Zaccagni (L), 86' Gila (M)
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
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