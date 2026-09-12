Tabellino Lazio-Milan 2-2

Secondo pareggio consecutivo, stavolta per 2-2, per ildidopo l'1-1 della scorsa settimana allo 'Stadium' contro la Juventus. In casa delladiè stata una partita dai due volti. Primo tempo interamente di marca biancoceleste: dominio totale dei padroni di casa, a segno con) e) e partita che sembrava ben indirizzata sui binari più congeniali alla squadra capitolina. Nella ripresa, però, Amorim cambia volto alla squadra, inserendo Christian Pulisic, Yunus Musah e: entrano tutti benissimo nella contesa, in particolare il belga che, con una doppietta in due minuti (), riequilibra nuovamente il match. Due conclusioni di sinistro nell'angolo dove Christos Mandas non può arrivare. C'è tanto, tantissimo da sistemare - in tutte e due le fasi - per Amorim, ma è da apprezzare, almeno, il carattere della squadra che ha rimesso in piedi un match di fatto già perso dopo 45'. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

LAZIO-MILAN 2-2

Marcatori: 10' Cancellieri (L), 39' Noslin (L), 65' e 67' Moreira (M)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (84' Lazzari), Šutalo (84' Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (74' Guðmundsson); Cancellieri (59' Isaksen), Noslin (59' Pinamonti), Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Serra. Allenatore: Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić (46' Musah), Rabiot, Estupiñán (46' Moreira); Loftus-Cheek (46' Pulisic), Cisse (77' Hutchinson); Ramos (85' Camarda). A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, F. Terracciano, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Saelemaekers. Allenatore: Amorim.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 59' Pulisic (M), 63' Belahyane (L), 64' Pavlović (M), 78' Zaccagni (L), 86' Gila (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.