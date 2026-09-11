Mentre sta diventando il nuovo pupillo del popolo rossonero e Roberto Mancini lo osserva in ottica Nazionale, Alphadjo Cisse è stato inserito nella lista dei 100 candidati alla vittoria del Golden Boy 2026. Si tratta di un premio istituito da 'Tuttosport' in collaborazione con 'Transfermarkt', volto a premiare il miglior Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. Anche i tifosi potranno votare il loro giocatore preferito dentro ad una finestra di tempo limitata.

La stagione che ha permesso a Cisse di entrare tra i candidati

La classifica e gli altri 'italiani' in corsa

Rodrigo Mora (Roma)

(Roma) Vasilije Adžić (Sassuolo)

(Sassuolo) Christ Inao Oulaï (Fiorentina)

(Fiorentina) Franco Mastantuono (Fiorentina)

(Fiorentina) Sascha Britschgi (Parma)

(Parma) Lennon Miller (Udinese)

(Udinese) Kerim Alajbegović (Juventus)

Golden Boy, come votare per Cisse del Milan