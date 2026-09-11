Tra i 100 candidati alla vittoria del Golden Boy 2026 c'è anche Alphadjo Cisse: ecco come votare per il trequartista del Milan
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Mentre sta diventando il nuovo pupillo del popolo rossonero e Roberto Mancini lo osserva in ottica Nazionale, Alphadjo Cisse è stato inserito nella lista dei 100 candidati alla vittoria del Golden Boy 2026. Si tratta di un premio istituito da 'Tuttosport' in collaborazione con 'Transfermarkt', volto a premiare il miglior Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. Anche i tifosi potranno votare il loro giocatore preferito dentro ad una finestra di tempo limitata.
La stagione che ha permesso a Cisse di entrare tra i candidatiNella stagione 2025/2026, Cisse ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze. Poi l'infortunio, lo stop di cinque mesi e l'approdo al Milan, dove ha già collezionato due gol nelle prime tre uscite ufficiali.
La classifica e gli altri 'italiani' in corsaAttualmente, Cisse occupa la posizione numero 90 della classifica, ma non è l'unico italiano presente nell'elenco. Un posto tra i candidati se lo sono conquistati anche Emanuele Lulli della Roma, Luca Reggiani del Borussia Dortmund e Jeff Ekhator della Juventus. Gli altri giocatori di Serie A in lista sono:
- Rodrigo Mora (Roma)
- Vasilije Adžić (Sassuolo)
- Christ Inao Oulaï (Fiorentina)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Sascha Britschgi (Parma)
- Lennon Miller (Udinese)
- Kerim Alajbegović (Juventus)
Golden Boy, come votare per Cisse del MilanOltre al premio principale assegnato da una giuria di giornalisti, negli ultimi anni 'Tuttosport' ha introdotto il Golden Boy Web. Si tratta di un trofeo a sé stante in cui a scegliere il vincitore del premio saranno i tifosi, chiamati a votare per il loro giovane preferito. Il sondaggio procede a round e, attualmente, in testa c'è Pau Cubarsi del Barcellona. CLICCA QUI PER VOTARE IL GOLDEN BOY WEB.
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