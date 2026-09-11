Tutti pazzi per Alphadjo Cisse: contro la Lazio di nuovo titolare. I numeri della partenza super

Due gol in tre partite e numeri da record: ecco perché Amorim si affida ancora al talento di Cisse per la sfida del Milan all'Olimpico contro la Lazio
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Uno dei giocatori più in forma in questo inizio stagionale per il Milan è senza dubbio Alphadjo Cisse: il trequartista classe 2006 ha iniziato alla grande con due gol in tre partite stagionali.
I numeri e i record storici di CisseCome ricorda la rosea, Cisse aveva ritrovato il gol in campionato 253 giorni dopo l'ultima rete segnata con il Catanzaro (contro l'Avellino il 13 dicembre 2025).
- Cutrone segnò a 19 anni e 236 giorni.
- Cisse ha segnato a 19 anni e 305 giorni.
- L'ultimo gol all'esordio da titolare per un giocatore italiano era stato segnato da Daniel Maldini.
- L'ultima rete segnata allo Juventus Stadium da un calciatore del Milan, prima di quella di Cisse, era stata quella di Giroud, datata 28 maggio 2023.
- A 19 anni e 319 giorni Alphadjo è diventato il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due trasferte rossonere dai tempi dei tre punti a vittoria, cioè dal 94-95.
L'impatto tattico nel sistema di Ruben AmorimCon Pulisic che resta ancora in attesa dell'esordio stagionale, Amorim si dovrebbe di nuovo affidare a Cisse.
Il talento classe 2006 ha davvero le caratteristiche ideali per fare benissimo nel sistema di Ruben Amorim e lo si è visto in queste prime partite stagionali: nel 3-4-2-1 rossonero ha giocato come trequartista di sinistra per sfruttare il suo piede forte (il destro).
Cisse è molto bravo spalle alla porta ed è molto brillante nell'uno contro uno. In più, come abbiamo visto, ha un fiuto particolare per la porta: la sa trovare anche con poche occasioni a disposizione.
Il tiro sembra veramente buono e la cosa ancora più positiva è che non sembra ancora fisicamente simile a quello visto al Catanzaro: manca ancora lo spunto brillante nell'uno contro uno. In Serie B aveva uno scatto bruciante che non abbiamo ancora visto, probabilmente deve ancora trovare la forma migliore dopo il suo lungo infortunio.
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