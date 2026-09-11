Tutti pazzi per Alphadjo Cisse: contro la Lazio di nuovo titolare. I numeri della partenza super

Uno dei giocatori più in forma in questo inizio stagionale per il Milan è senza dubbio Alphadjo Cisse: il trequartista classe 2006 ha iniziato alla grande con due gol in tre partite stagionali.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I numeri e i record storici di Cisse

Cutrone segnò a 19 anni e 236 giorni.

segnò a 19 anni e 236 giorni. Cisse ha segnato a 19 anni e 305 giorni .

ha segnato a . L'ultimo gol all'esordio da titolare per un giocatore italiano era stato segnato da Daniel Maldini .

. L'ultima rete segnata allo Juventus Stadium da un calciatore del Milan, prima di quella di Cisse, era stata quella di Giroud , datata 28 maggio 2023.

da un calciatore del Milan, prima di quella di Cisse, era stata quella di , datata 28 maggio 2023. A 19 anni e 319 giorni Alphadjo è diventato il più giovane a trovare il gol nelle sue prime due trasferte rossonere dai tempi dei tre punti a vittoria, cioè dal 94-95.

L'impatto tattico nel sistema di Ruben Amorim

Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo essere partito dalla panchina contro la Juventus dovrebbe giocare da titolare contro la Lazio nella partita di domani allo. Questa al momento la probabilità più alta.Come ricorda la rosea, Cisse aveva ritrovato il gol in campionatol'ultima rete segnata con il Catanzaro (contro l'Avellino il 13 dicembre 2025).Conche resta ancora in attesa dell'esordio stagionale,si dovrebbe di nuovo affidare a Cisse.

Il talento classe 2006 ha davvero le caratteristiche ideali per fare benissimo nel sistema di Ruben Amorim e lo si è visto in queste prime partite stagionali: nel 3-4-2-1 rossonero ha giocato come trequartista di sinistra per sfruttare il suo piede forte (il destro).

Cisse è molto bravo spalle alla porta ed è molto brillante nell'uno contro uno. In più, come abbiamo visto, ha un fiuto particolare per la porta: la sa trovare anche con poche occasioni a disposizione.

Il tiro sembra veramente buono e la cosa ancora più positiva è che non sembra ancora fisicamente simile a quello visto al Catanzaro: manca ancora lo spunto brillante nell'uno contro uno. In Serie B aveva uno scatto bruciante che non abbiamo ancora visto, probabilmente deve ancora trovare la forma migliore dopo il suo lungo infortunio.