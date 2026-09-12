La Lazio deve fare i conti con un'assenza dell’ultim’ora in vista del match contro il Milan: Danilho Doekhi salterà la sfida e rimarrà ai box fino alla sosta per le nazionali. Come riportato dall’Ansa, il centrale olandese è stato sottoposto a un intervento chirurgico di osteosintesi alla mano presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Un imprevisto che costringe Gennaro Gattuso a rivedere la propria difesa.

Lazio-Milan, Doekhi KO: chi lo sostituisce?

L’impatto tattico del cambio

La probabile formazione della Lazio

Per rimpiazzare l’ex difensore dell’Union Berlino, la scelta didovrebbe ricadere su. Il centrale croato, prelevato in prestito dall'Ajax per colmare il vuoto lasciato dalle partenze estive di Gila e Romagnoli, si candida a una maglia da titolare al fianco di Oliver Provstgaard. Più defilato, arrivato pochi giorni fa dalla lista degli svincolati e destinato a partire dalla panchina.Un cambio che modifica le caratteristiche del reparto arretrato biancoceleste.Un dettaglio rilevante nell'economia della gara, considerando la fisicità che ilpuò schierare sulla trequarti con Loftus-Cheek. La difesa della Lazio sarà chiamata a gestire sia la stazza dei titolari rossoneri, sia il possibile ingresso a gara in corso di giocatori più veloci come Pulisic e Hutchinson.Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.Gennaro Gattuso.Motta, Renzetti, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri.