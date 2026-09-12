Problemi per la Lazio in vista della sfida contro il Milan: Danilho Doekhi si opera e salta la partita dell’Olimpico. Gattuso ridisegna la linea difensiva
Lazio-Milan, probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Amorim | Video
La Lazio deve fare i conti con un'assenza dell’ultim’ora in vista del match contro il Milan: Danilho Doekhi salterà la sfida e rimarrà ai box fino alla sosta per le nazionali. Come riportato dall’Ansa, il centrale olandese è stato sottoposto a un intervento chirurgico di osteosintesi alla mano presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Un imprevisto che costringe Gennaro Gattuso a rivedere la propria difesa.
Lazio-Milan, Doekhi KO: chi lo sostituisce?Per rimpiazzare l’ex difensore dell’Union Berlino, la scelta di Gattuso dovrebbe ricadere su Josip Sutalo. Il centrale croato, prelevato in prestito dall'Ajax per colmare il vuoto lasciato dalle partenze estive di Gila e Romagnoli, si candida a una maglia da titolare al fianco di Oliver Provstgaard. Più defilato Diogo Leite, arrivato pochi giorni fa dalla lista degli svincolati e destinato a partire dalla panchina.
L’impatto tattico del cambioUn cambio che modifica le caratteristiche del reparto arretrato biancoceleste. L'uscita di Doekhi toglie centimetri e struttura fisica, ma garantisce maggiore qualità nel giro palla. Un dettaglio rilevante nell'economia della gara, considerando la fisicità che il Milan può schierare sulla trequarti con Loftus-Cheek. La difesa della Lazio sarà chiamata a gestire sia la stazza dei titolari rossoneri, sia il possibile ingresso a gara in corso di giocatori più veloci come Pulisic e Hutchinson.
La probabile formazione della LazioLAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso. A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri.
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