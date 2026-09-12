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PAGELLE VERONA-MILAN PRIMAVERA

Verona-Milan Primavera 2-0, il commento della partita

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1 PAGELLE VERONA-MILAN PRIMAVERA 2 DIFESA 3 CENTROCAMPO 4 ATTACCO 5 I SUBENTRATI E MISTER RENNA

Perde, male, la prima partita stagionale ildi mister: i rossoneri - che avevano conquistato 7 punti in 3 partite battendo in casa Torino (3-2) e Juventus (2-0) e pareggiando a Cesena (1-1) - crollano () sul campo dell'di. Una sconfitta meritata per il Diavolo, che pur tenendo in mano il pallino del gioco per tutti i 90' non è praticamente mai riuscito a rendersi pericoloso. Una rete per tempo dei padroni di casa, schierati in campo in maniera ordinata, a segno con) e) in un match in cui sono andati in gol sfruttando delle clamorose disattenzioni difensive dei calciatori rossoneri.