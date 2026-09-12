Voti e giudizi di 'PianetaMilan.it' alla prestazione dei rossoneri di mister Giovanni Renna nel delicato impegno esterno contro i gialloblu di Massimo Pavanel
Milan Primavera, Cullotta dopo l'1-1 contro il Cesena: "Siamo soddisfatti per metà"
PAGELLE VERONA-MILAN PRIMAVERA
Verona-Milan Primavera 2-0, il commento della partitaPerde, male, la prima partita stagionale il Milan Primavera di mister Giovanni Renna: i rossoneri - che avevano conquistato 7 punti in 3 partite battendo in casa Torino (3-2) e Juventus (2-0) e pareggiando a Cesena (1-1) - crollano (0-2) sul campo dell'Hellas Verona di Massimo Pavanel. Una sconfitta meritata per il Diavolo, che pur tenendo in mano il pallino del gioco per tutti i 90' non è praticamente mai riuscito a rendersi pericoloso. Una rete per tempo dei padroni di casa, schierati in campo in maniera ordinata, a segno con Mattia Grandin (39') e Michele De Rossi (89') in un match in cui sono andati in gol sfruttando delle clamorose disattenzioni difensive dei calciatori rossoneri. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
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