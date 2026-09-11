Pellegatti consiglia Cardinale: "Serve subito un capo del calcio. Ausilio è libero. Galliani ..."

Continua la stagione del Milan che domani alle 18 affronterà la Lazio di Gennaro Gattuso. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato nel suo video su 'YouTube' anche dell'organizzazione della dirigenza rossonera.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Ausilio è libero da diversi giorni e al Milan serve subito un capo del calcio. Amorim ha bisogno di confrontarsi sul piano tecnico con qualcuno. Non lascio solo Amorim, ha bisogno di parlare sul piano tecnico, Cardinale può dare un supporto morale. Serve subito un capo del calcio e io prenderei subito Ausilio. Avrei preso Galliani, ma non sembra più candidabile. E' da un anno che sarei per lui. Abbiamo bisogno di un capo del calcio".

La rivoluzione di Cardinale e il retroscena Krösche

Ecco le sue parole:Ricordiamo che al termine della scorsa stagione Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto mandando via tutta la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri. Una rivoluzione completa che ha portato Ruben Amorim sulla panchina rossonera e un Gerry Cardinale molto più al centro del progetto: le decisioni sul mercato e non solo sono passate direttamente da loro due che hanno lavorato con tutto il resto dell'organigramma rossonero.

Come ha sottolineato Pellegatti, nel Milan manca un vero e proprio capo del calcio dopo che la telenovela estiva con Markus Krösche non è andata a finire in modo positivo per il Diavolo.

Potrebbe cambiare qualcosa in questi mesi? Resta aperta la possibilità che Gerry Cardinale decida di cercare un'altra figura da inserire nell'organigramma rossonero, ma il numero uno di RedBird resterà sempre al centro del progetto senza lasciare il Milan in mano ad altre persone come fatto in passato.