Milan, Pellegatti: "Il trequartista non è costato nulla. Ci auguriamo che si spenda bene per il difensore"

Il prossimo colpo del Milan dovrebbe essere sulla trequarti: in arrivo Omari Hutchinson, classe 2003 del Nottingham Forest. Un'operazione prestito oneroso.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Quello che spero è che, visto che il trequartista non è costato nulla e visto che il Milan ha incassato dalla cessione di Rafael Leão, speriamo che vengano investiti. Ci auguriamo che si spenda bene per il difensore centrale."

Il giornalistaha parlato così delle ultime mosse di mercato dei rossoneri. Ecco il parere su YouTube:

Ricordiamo, infatti, che il Milan ha chiuso la cessione dell'attaccante portoghese al Galatasaray garantendosi un'entrata da 45 milioni di euro (compresi i bonus) e tenendosi anche il 20% sulla futura rivendita. È vero che il Diavolo ha già investito molto per Ramos, Gila e Moreira, ma sarebbe molto importante chiudere con un altro grande colpo per il reparto arretrato.

Pellegatti chiede un acquisto choc per la difesa di Amorim

"Serve trovare un altro Gila, non è facile perché lo spagnolo è un grande campione. Speriamo che si inventino qualcosa per questo acquisto choc. Tutti i critici sono d'accordo sulle paure in difesa: personalmente io tra Gabbia e De Winter mi sembra più affidabile il primo con il secondo alternativa a Gila a destra."

L'identikit del centrale ideale e le gerarchie rossonere

Pellegatti continua e spiega:I dubbi del giornalista sono condivisibili: si è visto in queste prime due partite come Gila sia superiore rispetto ai suoi compagni di reparto e forse l'unico difensore con le qualità e le caratteristiche ideali per giocare nel tipo di calcio che vuole Ruben Amorim.

Serve ancora un centrale che possa guidare il reparto, che non abbia paura di giocare alto per poi dover recuperare e che sia eccellente nell'impostazione dal basso. Per trovare un profilo del genere a pochi giorni dalla fine della sessione di mercato servirebbe un altro sforzo importante da parte della dirigenza del Milan.