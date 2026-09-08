Zero minuti per Camarda e Comotto: nessun panico, il calendario da incubo aiuta

Zero minuti per Camarda, Comotto e i giovani difensori del Milan in avvio. Il calendario fitto di ottobre costringerà Amorim a lanciare i talenti
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Sono passate le prime tre partite stagionali e il Milan si sta approcciando al primo trittico di un anno che sarà parecchio lungo e impegnativo per la squadra di Amorim: sabato la Lazio in Serie A, mercoledì il Benfica in Europa League e domenica di nuovo il campionato contro il Lecce prima della lunga pausa per la sosta per le partite delle nazionali.
Iniziano le prime preoccupazioni a riguardo specialmente tra i tifosi rossoneri sui social: è un pensiero che ci può stare visto che i talenti, per crescere e migliorare, devono trovare minuti importanti e un minimo di continuità. Bisogna però analizzare bene la situazione attuale della stagione: come detto da sabato inizia la prima settimana con il trittico di partite ed è chiaro che sarà da quel momento che Amorim inizierà con le sue rotazioni. Non ci sarebbe nulla di sorprendente se tra Lazio, Benfica e Lecce ci fosse spazio per i giovani che non hanno ancora giocato.
Il calendario di ottobre e le rotazioni necessarie per AmorimE a ottobre il calendario diventa ancora più pesante. Ecco tutte le partite in programma:
- 11/10 alle 18:00: Sassuolo vs Milan (Serie A).
- 15/10 alle 18:45: Salisburgo vs Milan (Europa League).
- 18/10 alle 18:00: Milan vs Atalanta (Serie A).
- 22/10 alle 21:00: AFC Bournemouth vs Milan (Europa League).
- 25/10 alle 20:45: Udinese vs Milan (Serie A).
- 28/10 alle 18:30: Milan vs Bologna (Serie A).
- 31/10 alle 20:45: Milan vs Inter (Serie A).
Si tratta di 7 partite in un mese con pochi giorni di riposo tra una sfida e l'altra. Camarda, Comotto e i giovani talenti della difesa avranno spazio e minuti visto che inizieranno le rotazioni per Amorim: nessuno può giocare per 90 minuti per tutte le partite e ci sarà spazio per tutti, compresi i giovani che devono crescere.
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