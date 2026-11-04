Simone Lontani sta attirando su di sé l'attenzione di tutta Italia in questo avvio di campionato. L'attaccante classe 2008, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dopo il mancato accordo per il rinnovo con il Milan, si è trasferito al Parma a parametro zero. La dirigenza rossonera aveva proposto al ragazzo soltanto un'altra stagione nel campionato Primavera, ma lui ha detto no grazie. Oggi i numeri e le prestazioni del diciottenne romagnolo alimentano i rimpianti tra i tifosi milanisti per la gestione del suo cartellino.

Milan, che errore lasciar partire Lontani

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