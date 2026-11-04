Il classe 2008 Simone Lontani, liberato a parametro zero dal Milan in estate, brilla a Parma: e ora Roberto Mancini ci pensa in ottica Nazionale
VIDEO – Milan Primavera, Renna: "Siamo sulla strada giusta. Lontani ..." | PM
Simone Lontani sta attirando su di sé l'attenzione di tutta Italia in questo avvio di campionato. L'attaccante classe 2008, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno dopo il mancato accordo per il rinnovo con il Milan, si è trasferito al Parma a parametro zero. La dirigenza rossonera aveva proposto al ragazzo soltanto un'altra stagione nel campionato Primavera, ma lui ha detto no grazie. Oggi i numeri e le prestazioni del diciottenne romagnolo alimentano i rimpianti tra i tifosi milanisti per la gestione del suo cartellino.
Milan, che errore lasciar partire LontaniCresciuto nel vivaio del Cesena e trasferitosi al Milan nel 2022, Lontani ha collezionato 39 reti complessive nelle giovanili rossonere. Nell'ultima annata in Primavera ha messo a segno 10 gol e 3 assist in 21 presenze, disputando anche 3 partite in Serie D con il Milan Futuro. Alla scadenza del contratto nel giugno 2026, la fase di transizione societaria ha ostacolato le trattative per il rinnovo. A differenza di Francesco Camarda, confermato in prima squadra come alternativa a Gonçalo Ramos dopo l'esperienza in prestito al Lecce, Lontani non è stato considerato pronto per un posto tra i grandi. Il classe 2008 non ha voluto proseguire con la Primavera, aprendo così la strada al Parma, che lo ha ingaggiato senza costi di cartellino.
L'impatto con il Parma e i record in Serie AAll'esordio ufficiale tra i professionisti dello scorso 14 agosto in Coppa Italia contro il Catania, Lontani ha realizzato una doppietta. In campionato l'attaccante ha finora collezionato 10 presenze, di cui 5 da titolare, firmando 3 reti contro Monza, Lazio e Atalanta. Il gol nell'ultimo turno contro i bergamaschi, realizzato dopo un tunnel a Pasalic e un gran tiro dal limite dell’area, ha sancito il 3-0 per la squadra allenata da Alberto Gilardino. A 18 anni e 288 giorni, Lontani è diventato il più giovane marcatore della storia del Parma a raggiungere quota 3 gol in Serie A.
Le caratteristiche tattiche e l'evoluzione del valore di mercatoDal punto di vista tattico, Lontani non è una classica prima punta centrale. I suoi 181 centimetri gli consentono di muoversi su tutto il fronte offensivo, sia al fianco di un altro centravanti che da esterno d’attacco. Questa versatilità ha spinto prima Cuesta e poi Gilardino a impiegarlo con continuità nello scacchiere gialloblù. Con 5 reti totali in 11 gare stagionali e una media di un gol ogni 116 minuti, la valutazione del suo cartellino è aumentata spaventosamente rispetto a pochi mesi fa.
La candidatura per la Nazionale di ManciniIl rendimento di inizio stagione ha portato il nome di Lontani tra i profili monitorati dal commissario tecnico Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale in Nations League contro Francia e Belgio. Il giocatore ha già svolto l'intera trafila nelle selezioni giovanili azzurre, dall'Under 15 all'Under 19, con un bilancio di 10 reti totali. Complici gli infortuni nel reparto avanzato di Kean, Raspadori, Zoma e Raimondo, oltre al ridotto minutaggio di Samuel Inacio al Borussia Dortmund, l'ex attaccante rossonero si candida a una prima chiamata con l’Italia dei grandi.
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