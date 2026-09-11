Poco spazio per Ardon Jashari nelle prime uscite del Milan. Con il tour de Force tra Serie A e coppe, lo svizzero deve far rifiatare Modric
La telefonata di Amorim, la responsabilità del post-Leão e l'amore dei tifosi: Milan, parla Hutchinson
Archiviata la prima stagione rossonera, segnata da molti problemi fisici, in molti scommettevano che questa sarebbe stata la stagione del vero e proprio riscatto definitivo. Le premesse per vederlo con amgimgore continuità nell'undici di Amorim c'erano tutte, eppure il suo minutaggio è rimasto alquanto al di sotto delle aspettative.
Milan, il momento di JashariUn vero e proprio ritardo nella tabella di marcia che fa discutere, soprattutto alla luce delle dinamiche della rosa. Il Milan si appresta a vivere una stagione ad alta intensità e la presenza di Luka Modric fa riflettere: per quanto il fuoriclasse croato resti un pilastro della squadra, è utopia pensare che possa reggere tutti e 90 minuti ogni tre giorni. E' proprio all'ombra dell'ex Blancos che lo svizzero avrebbe dovuto ritagliarsi dello spazio:
- La gestione di Modric: l'età del croato farà effettuare delle rotazioni alla squadra.
- Il fattore Rabiot: il francese viene spesso alzato da Amorim sulla linea dei trequartisti, liberando uno spazio per una pedina.
- Il tour de force: il calendario ha concesso settimane piene di allenamento, ma con l'inizio delle coppe europee si giocherà a ritmi serrati.
Parlare di una vera e propria bocciatura sarebbe ingeneroso e prematuro. L'impiego ridotto nelle prime partite non può essere interpretato come una vera e propria sentenza definitiva: fin qui Amorim ha potuto preparare le gare con assoluta calma, ma dalla prossima settimana le rotazioni diventeranno una vera e propria esigenza.
Per Jashari scoccherà l'ora del vero e proprio esame di maturità: lo svizzero dovrà dimostrare di non essere una semplice pezza d'emergenza da inserire a gara in corso, ma una vera e propria alternativa di livello.
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