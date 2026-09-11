Archiviata la prima stagione rossonera, segnata da molti problemi fisici, in molti scommettevano che questa sarebbe stata la stagione del vero e proprio riscatto definitivo. Le premesse per vederlo con amgimgore continuità nell'undici di Amorim c'erano tutte, eppure il suo minutaggio è rimasto alquanto al di sotto delle aspettative.

Milan, il momento di Jashari

La gestione di Modric : l'età del croato farà effettuare delle rotazioni alla squadra.

: l'età del croato farà effettuare delle rotazioni alla squadra. Il fattore Rabiot: il francese viene spesso alzato da Amorim sulla linea dei trequartisti, liberando uno spazio per una pedina.

il francese viene spesso alzato da Amorim sulla linea dei trequartisti, liberando uno spazio per una pedina. Il tour de force: il calendario ha concesso settimane piene di allenamento, ma con l'inizio delle coppe europee si giocherà a ritmi serrati.

Un vero e proprio ritardo nella tabella di marcia che fa discutere, soprattutto alla luce delle dinamiche della rosa. Il Milan si appresta a vivere una stagione ad alta intensità e la presenza difa riflettere: per quanto il fuoriclasse croato resti un pilastro della squadra, è utopia pensare che possa reggere tutti e 90 minuti ogni tre giorni. E' proprio all'ombra dell'ex Blancos che lo svizzero avrebbe dovuto ritagliarsi dello spazio:

Parlare di una vera e propria bocciatura sarebbe ingeneroso e prematuro. L'impiego ridotto nelle prime partite non può essere interpretato come una vera e propria sentenza definitiva: fin qui Amorim ha potuto preparare le gare con assoluta calma, ma dalla prossima settimana le rotazioni diventeranno una vera e propria esigenza.

Per Jashari scoccherà l'ora del vero e proprio esame di maturità: lo svizzero dovrà dimostrare di non essere una semplice pezza d'emergenza da inserire a gara in corso, ma una vera e propria alternativa di livello.