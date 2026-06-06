Si prenda una strada decisa—
La scelta è difficile e non si può sbagliare, visto che il Milan ha chiuso all'ottavo e al quinto posto negli ultimi due campionati, saltando due edizioni della Champions League. Un danno economico importante per il bilancio del Milan. Comprensibile che Gerry Cardinale si voglia prendere tutto il tempo necessario, ma se c'è gradimento su due profili che possono lavorare molto bene insieme perché aspettare ancora? Il Milan è già in netto ritardo e le altre squadre in Serie A stanno programmando il mercato per cercare di rinforzarsi. Il Diavolo non sa ancora con quale modulo si giocherà la prossima stagione. Serve prendere una decisione in fretta, specialmente quando le idee sembrano già chiare.
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