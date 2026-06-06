PIANETAMILAN rubriche editoriali Glasner e Rangnick in pole: piacciono a Cardinale. E allora perché il Milan non ha già deciso?

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Glasner e Rangnick in pole: piacciono a Cardinale. E allora perché il Milan non ha già deciso?

Glasner e Rangnick in pole: piacciono a Cardinale. E allora perché il Milan non ha già deciso?
Il Milan esita sul mercato e sulla scelta del tecnico. Il summit di 6 ore con Glasner e il gradimento per Rangnick: perché Cardinale attende? L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan vive ancora un momento di caos e incertezza (qui tutte le notizie live): i tifosi iniziano a aumentare il tenore delle loro proteste (qui la nostra analisi), mentre Gerry Cardinale non ha ancora deciso su che strada portare il progetto del suo nuovo Milan. Come scrive Il Corriere della Sera, le decisioni finali spettano al numero uno di RedBird, con Ibrahimović con i soli compiti di consigliere e non con quelli da dirigente. Oliver Glasner è in pole per la panchina. Mentre il profilo di Rangnick come direttore tecnico del progetto piace a Gerry Cardinale. La domanda allora sorge spontanea: cosa sta aspettando il Milan a concludere le operazioni?

Milan, perché continui ad attendere?

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Glasner ha avuto un colloquio con il Milan in settimana durato ben sei ore, cosa accaduta solo con lui e non con gli altri candidati, è un profilo che piace anche a Rangnick visto che hanno già lavorato insieme nel biennio 2012-2014 al Salisburgo. Si conoscono, sanno lavorare bene in coppia e al Milan serve tantissimo questo aspetto. Il Diavolo deve iniziare la stagione seguendo una sola strada, senza avere divisioni interne. Si deve prendere una decisione, seguirla e difenderla fino alla fine, con i giocatori che devono pensare solo a dare il meglio sul campo da gioco. Se a Cardinale piace il progetto Rangnick perché si sta ancora aspettando?

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Si prenda una strada decisa

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La scelta è difficile e non si può sbagliare, visto che il Milan ha chiuso all'ottavo e al quinto posto negli ultimi due campionati, saltando due edizioni della Champions League. Un danno economico importante per il bilancio del Milan. Comprensibile che Gerry Cardinale si voglia prendere tutto il tempo necessario, ma se c'è gradimento su due profili che possono lavorare molto bene insieme perché aspettare ancora? Il Milan è già in netto ritardo e le altre squadre in Serie A stanno programmando il mercato per cercare di rinforzarsi. Il Diavolo non sa ancora con quale modulo si giocherà la prossima stagione. Serve prendere una decisione in fretta, specialmente quando le idee sembrano già chiare.

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