Il Milan vive ancora un momento di caos e incertezza ( qui tutte le notizie live ): i tifosi iniziano a aumentare il tenore delle loro proteste ( qui la nostra analisi ), mentre Gerry Cardinale non ha ancora deciso su che strada portare il progetto del suo nuovo Milan. Come scrive Il Corriere della Sera , le decisioni finali spettano al numero uno di RedBird, con Ibrahimović con i soli compiti di consigliere e non con quelli da dirigente. Oliver Glasner è in pole per la panchina. Mentre il profilo di Rangnick come direttore tecnico del progetto piace a Gerry Cardinale. La domanda allora sorge spontanea: cosa sta aspettando il Milan a concludere le operazioni ?

Milan, perché continui ad attendere?

Glasner ha avuto un colloquio con il Milan in settimana durato ben sei ore, cosa accaduta solo con lui e non con gli altri candidati, è un profilo che piace anche a Rangnick visto che hanno già lavorato insieme nel biennio 2012-2014 al Salisburgo. Si conoscono, sanno lavorare bene in coppia e al Milan serve tantissimo questo aspetto. Il Diavolo deve iniziare la stagione seguendo una sola strada, senza avere divisioni interne. Si deve prendere una decisione, seguirla e difenderla fino alla fine, con i giocatori che devono pensare solo a dare il meglio sul campo da gioco. Se a Cardinale piace il progetto Rangnick perché si sta ancora aspettando?