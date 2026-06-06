Analisi PM: Cardinale adesso deve ascoltare

Parole chiare e dure quelle della tifoseria organizzata rossonera che si vanno a unire anche ai manifesti di protesta che stanno spuntando in tutta Milano e non solo, oltre ai vari striscioni e alle varie scritte dei giorni scorsi, sempre contro l'operato di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović. Il proprietario del Milan si è preso una grossa responsabilità facendo fuori tutti senza avere per le mani già un piano pronto e finito e ora è chiaro che il club è in netto ritardo. Cardinale ha però una grande occasione: con l'edificio rossonero buttato completamente giù, il numero uno di RedBird può costruire le fondamenta da capo e ha la possibilità di consegnare la gestione sportiva del club a Rangnick e Glasner. Due profili con esperienza importante, vittorie e tanta competenza. Tutto quello che serve per ripartire al meglio, poi saranno il campo e i risultati a parlare. Il distacco tra questa proprietà e i tifosi del Milan sembra impossibile (al momento) da ricucire, ma provare a cambiare davvero qualcosa resta il primo passo fondamentale. Cardinale deve fidarsi di persone in grado di svoltare il futuro di un Milan che al momento vive nell'incertezza.