Milan, Fullkrug. Un tifoso: "Sei bello". La reazione dell'attaccante rossonero

Niclas Füllkrug ha ripreso in mano la propria carriera dopo l'esperienza poco fortunata con la maglia del Milan. Il centravanti classe 1993, trasferitosi in Germania durante l'ultimo mercato estivo, sta trascinando a suon di gol il Werder Brema e si trova attualmente in cima alla classifica dei marcatori della Bundesliga.

L'esperienza di Füllkrug con la maglia del Milan

La cessione al Werder Brema e l'impatto in Germania

I numeri del rendimento e il primato tra i bomber

Questo Füllkrug avrebbe fatto comodo ad Amorim?