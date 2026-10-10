Niclas Füllkrug rinasce al Werder Brema dopo i mesi al Milan: il centravanti tedesco guida la classifica marcatori della Bundesliga
Milan, Fullkrug. Un tifoso: "Sei bello". La reazione dell'attaccante rossonero
Niclas Füllkrug ha ripreso in mano la propria carriera dopo l'esperienza poco fortunata con la maglia del Milan. Il centravanti classe 1993, trasferitosi in Germania durante l'ultimo mercato estivo, sta trascinando a suon di gol il Werder Brema e si trova attualmente in cima alla classifica dei marcatori della Bundesliga.
L'esperienza di Füllkrug con la maglia del MilanIl tedesco era sbarcato a Milanello nel gennaio 2026, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham per dare maggiore profondità al ventaglio offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. L'avventura di Füllkrug in rossonero parte subito in salita per via di un infortunio al dito del piede e per la disavventura dei ladri in albergo. Nel girone di ritorno, l’attaccante colleziona appena 3 presenze dal primo minuto, trovando la via del golo solo una volta contro il Lecce da subentrato. A fine stagione la dirigenza decide di non riscattarlo, rispedendolo a Londra.
La cessione al Werder Brema e l'impatto in GermaniaLasciata Milano, il West Ham lo ha ceduto a titolo definitivo al Werder Brema, club in cui Füllkrug aveva già giocato tra il 2019 e il 2023. Tornare in un ambiente conosciuto ha dato i suoi frutti fin dalle prime uscite: 5 gare da titolare in campionato e 4 reti, tutte firmate nelle ultime quattro giornate. A queste si aggiunge anche un gol segnato in Coppa di Germania nel match contro una formazione di quinta serie.
I numeri del rendimento e il primato tra i bomberLe statistiche dicono che l’attaccante viaggia ad una media di una rete ogni 99 minuti giocati in campionato, che avrebbe potuto essere addirittura più alta sfruttando le quattro occasioni da gol fallite. Con 4 gol all'attivo, Füllkrug si gode il primato nella classifica marcatori della Bundesliga assieme a Michael Olise e Patrik Schick, guardando dall'alto persino Harry Kane, fermo a quota 3 centri.
Questo Füllkrug avrebbe fatto comodo ad Amorim?Una grossa fetta dei tifosi rossoneri era d’accordo con la scelta di non riscattare il centravanti tedesco, ma davanti ad un avvio di stagione così è lecito porsi alcuni interrogativi. In queste condizioni psicofisiche, forse Füllkrug avrebbe fatto comodo a Ruben Amorim, anche se una sua permanenza in rosa avrebbe oscurato ulteriormente Francesco Camarda. Al di là di quello che sarebbe potuto essere, l’esperienza in rossonero resterà per il classe 1993 una parentesi sfortunata all’interno di una carriera tutto sommato discreta, impreziosita da 3 reti in Champions League e 14 con la maglia della Nazionale tedesca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Amorim pre Sassuolo-Milan: "Ecco perché la difesa a quattro" | PM Live
News Milan Primavera
Primavera 1, Atalanta-Milan 2-0: brutto passo falso dei rossoneri a Bergamo
News Calciomercato
Milan, la mossa a sorpresa di Cardinale. Nuovo nome per la mediana. La nuova opera per Baresi
Interviste
Milan, Modric: "Prima di ogni partita studio tutto sugli avversari. Mi piace dare il buon esempio ai compagni"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti