Quinta rete stagionale di Niclas Füllkrug con la maglia del Weder Brema: la statistica registrata dall'ex Milan che fa discutere i tifosi rossoneri

Matteo Chini
- Milano
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L'esperienza al Milan è stata fallimentare, ma Füllkrug si sta prendendo la propria rivincita in Bundesliga con la maglia del Werder Brema. Il centravanti tedesco, che sta vivendo un inizio di stagione sensazionale, è andato a segno anche contro l'Augsburg: tiro di potenza dal limite dell'area che finisce sotto la traversa.

La parentesi di Füllkrug al Milan

Il Milan aveva acquistato Fullkrug a gennaio 2026 in prestito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nei sei mesi trascorsi a Milano, il classe 1993 non è mai riuscito a incidere. Appena 3 presenze da titolare e un solo gol, quello per l'1-0 contro il Lecce. Davanti a questo rendimento, il Diavolo ha già deciso di non sborsare i 5 milioni per il riscatto. Il giocatore è tornato quindi agli 'Hammers', prima del nuovo prestito in Germania al Werder Brema
Niclas Füllkrug, ex Milan

Il dato sorprendente

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La rete realizzata contro l'Augsburg porta il centravanti tedesco a quota quattro centri in cinque partite. Come evidenziato da 'Opta', per realizzare lo stesso numero di gol, Füllkrug ci aveva messo 49 partite tra Milan e Aston Villa. Un dato che conferma come le caratteristiche del classe 1993 si adattino molto meglio alla Budesliga, dove in carriera ha collezionato 59 marcature complessive in 161 presenze.

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