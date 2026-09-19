L'esperienza al Milan è stata fallimentare, ma Füllkrug si sta prendendo la propria rivincita in Bundesliga con la maglia del Werder Brema. Il centravanti tedesco, che sta vivendo un inizio di stagione sensazionale, è andato a segno anche contro l'Augsburg: tiro di potenza dal limite dell'area che finisce sotto la traversa.

La parentesi di Füllkrug al Milan

Il dato sorprendente

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Ilaveva acquistatoa gennaio 2026 in prestito dalcon diritto di riscatto fissato aNei sei mesi trascorsi a Milano, il classe 1993 non è mai riuscito a incidere. Appena 3 presenze da titolare e un solo gol, quello per l'1-0 contro il Lecce. Davanti a questo rendimento, il Diavolo ha già deciso di non sborsare i 5 milioni per il riscatto. Il giocatore è tornato quindi agli ', prima del nuovo prestito in Germania al Werder BremaLa rete realizzata contro l'Augsburg porta il centravanti tedesco a quotaCome evidenziato da 'Opta', per realizzare lo stesso numero di gol,Un dato che conferma come le caratteristiche del classe 1993 si adattino molto meglio alla Budesliga, dove in carriera ha collezionato 59 marcature complessive in 161 presenze.